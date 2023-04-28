В Кюрдамире отметили 100-летний юбилей академика Зарифы Алиевой

В Кюрдамирской районной центральной больнице состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

В Кюрдамирской районной центральной больнице состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как передает верхнеширванское бюро Report , в мероприятии приняли участие руководство и сотрудники медицинского учреждения.

В ходе выступлений было отмечено, что выдающиеся достижения академика Зарифы Алиевой как ученого стали отдельной вехой в истории азербайджанской медицины, а пройденный ею славный жизненный путь стал для каждого гражданина Азербайджана, каждого ученого и врача уроком жизни и духовности, школой совершенства и мудрости.

На мероприятии был показан короткий видеоролик о почетном жизненном пути академика Зарифы Алиевой, ее научных достижениях и неоценимой деятельности в качестве общественного деятеля.