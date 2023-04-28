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В Кюрдамире отметили 100-летний юбилей академика Зарифы Алиевой

В Кюрдамире отметили 100-летний юбилей академика Зарифы Алиевой В Кюрдамирской районной центральной больнице состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.
Внутренняя политика
28 апреля 2023 г. 21:42
В Кюрдамире отметили 100-летний юбилей академика Зарифы Алиевой

В Кюрдамирской районной центральной больнице состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как передает верхнеширванское бюро Report, в мероприятии приняли участие руководство и сотрудники медицинского учреждения.

В ходе выступлений было отмечено, что выдающиеся достижения академика Зарифы Алиевой как ученого стали отдельной вехой в истории азербайджанской медицины, а пройденный ею славный жизненный путь стал для каждого гражданина Азербайджана, каждого ученого и врача уроком жизни и духовности, школой совершенства и мудрости.

На мероприятии был показан короткий видеоролик о почетном жизненном пути академика Зарифы Алиевой, ее научных достижениях и неоценимой деятельности в качестве общественного деятеля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 100 illiyi qeyd edilib

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