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В Кяльбаджаре состоялось заседание рабочей группы по разминированию

В Кяльбаджаре состоялось заседание рабочей группы по разминированию В Кяльбаджарском районе состоялось очередное выездное заседание Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросо
Внутренняя политика
1 сентября 2023 г. 13:50
В Кяльбаджаре состоялось заседание рабочей группы по разминированию

В Кяльбаджарском районе состоялось очередное выездное заседание Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В мероприятии приняли участие председатель Правления ANAMA, руководитель рабочей группы Вугар Сулейманов, полномочные представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе.

Выступивший на заседании Сулейманов проинформировал о ходе работ, проводимых учреждениями, занимающимися разминированием на освобожденных территориях, в соответствии с годовым планом мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərdə Minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə İşçi qrupun iclası keçirilib

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