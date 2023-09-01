В Кяльбаджаре состоялось заседание рабочей группы по разминированию

В Кяльбаджарском районе состоялось очередное выездное заседание Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросо

В Кяльбаджарском районе состоялось очередное выездное заседание Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.



Об этом Report сообщили в Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).



В мероприятии приняли участие председатель Правления ANAMA, руководитель рабочей группы Вугар Сулейманов, полномочные представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе.

Выступивший на заседании Сулейманов проинформировал о ходе работ, проводимых учреждениями, занимающимися разминированием на освобожденных территориях, в соответствии с годовым планом мероприятий.