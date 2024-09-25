В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба

19:27

В Кяльбаджаре под председательством руководителя Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Самира Нуриева состоялось очередное заседание Штаба.

Как сообщает Report, Нуриев отметил, что в сентябре произошло несколько знаменательных событий в истории Азербайджана, подчеркнув, что в результате антитеррористической операции в Карабахе 19-20 сентября прошлого года был полностью восстановлен государственный суверенитет страны.