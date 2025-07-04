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В Кяльбаджаре простились с шехидами Первой Карабахской войны

В Кяльбаджаре простились с шехидами Первой Карабахской войны В Кяльбаджарском районе простились с шехидами Юсифом Азизовым, Мехманом Мусаевым и Гафаром Гараевым, считавшимися пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
4 июля 2025 г. 15:30
В Кяльбаджаре простились с шехидами Первой Карабахской войны

В Кяльбаджарском районе простились с шехидами Юсифом Азизовым, Мехманом Мусаевым и Гафаром Гараевым, считавшимися пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, останки шехидов были перезахоронены на Кяльбаджарском городском кладбище.

На похоронах присутствовали родственники шехидов, официальные лица, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

15:06

В Кяльбаджарском районе прошла церемония прощания с шехидами Юсифом Азизовым, Мехманом Мусаевым и Гафаром Гараевым, считавшимися пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, останки шехидов будут перезахоронены на Кяльбаджарском городском кладбище.

Отметим, что Юсиф Исмаил оглу Азизов родился в 1948, Мехман Джамал оглу Мусаев - в 1964, а Гафар Гамбар оглу Гараев - в 1939 году в селе Тахтабашы Кяльбаджарского района.

Они пропали без вести 27 марта 1993 года в направлении села Чираглы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərdə Birinci Qarabağ müharibəsinin üç itkin şəhidi dəfn edilib - YENİLƏNİB

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