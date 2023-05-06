В Культурном центре СГБ состоялась научно-практическая конференция к 100-летию Гейдара Алиева

По случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) состоялась научно-практическая конференция под названием "Почетный руководитель органов безопасности Азербайджана", организато

По случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) состоялась научно-практическая конференция под названием "Почетный руководитель органов безопасности Азербайджана", организатором которой выступила Академия СГБ имени Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в пресс-службе СГБ, в мероприятии приняли участие начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и руководящий состав службы, заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли, председатели парламентских комитетов Зияфет Аскеров, Садиг Гурбанов и другие депутаты, ветераны силовых структур, руководство и профессорско-преподавательский состав вузов (специального назначения и гражданских).

В начале конференции минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева, наших шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, прозвучал государственный гимн.

Открывший мероприятие начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев рассказал о жизни Гейдара Алиева, неоценимых заслугах великого лидера перед родиной и на пути благополучия своего народа, а также о решительных шагах, предпринятых им во имя обеспечения национальных интересов. Генерал-полковник Али Нагиев, коснувшись деятельности гениальной личности в органах безопасности, отметил, что с именем Гейдара Алиева тесно связаны создание в этой структуре достойных примеров службы, национализация системы безопасности. Было доведено до внимания, что постоянное продвижение Гейдара Алиева по карьерной лестнице, его назначение, как первого азербайджанца, на должность главы органа безопасности и получение звания генерал-майора стали возможны только благодаря его врожденному таланту, глубокому аналитическому мышлению и высоким навыкам.

Начальник службы подчеркнул, что успешная внутренняя и внешняя политика президента Ильхама Алиева, который успешно продолжает стратегию государственности Гейдара Алиева, всегда желавшего видеть Азербайджан независимым и во все периоды являвшегося гарантом национальных интересов, ведет сильный и могущественный Азербайджан к блестящему будущему, светлому завтрашнему дню и новым победам.

Гости посмотрели видеоролик, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Конференция продолжилась выступлениями других докладчиков, которые рассказали о жизненном пути выдающегося государственного деятеля, отметив, что проведение подобных мероприятий имеет большое значение с точки зрения сохранения и популяризации профессионального наследия Гейдара Алиева. Подчеркнуто, что прогресс и процветание Азербайджана в советский период руководства страной великого лидера и занятие им передовых позиций в Советском Союзе были результатом неустанных усилий Гейдара Алиева. Успешно выполнив миссию спасителя после восстановления независимости Азербайджана, обеспечив общественно-политическую стабильность в стране, выведя Азербайджан на путь устойчивого развития, Гейдар Алиев золотыми буквами вписал свое имя в нашу историю как основатель и созидатель нашего современного государства.