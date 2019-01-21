В Культурном центре СГБ прошла художественная выставка, посвященная трагедии 20 Января

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) прошла художественная выставка, посвященная трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, в организованной художественным кружком Центра выставке под названием "Кровавая память" ("Qan yaddaşımız") приняли участие представители общественности.

Директор Культурного центра Джабир Иманов рассказал о важности выставки.

Другие выступившие также отметили, что трагедия 20 Января не будет забыта.

В конце мероприятия учащимся были вручены дипломы.