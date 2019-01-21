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    В Культурном центре СГБ прошла художественная выставка, посвященная трагедии 20 Января

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) прошла художественная выставка, посвященная трагедии 20 Января.

    Как сообщает Report, в организованной художественным кружком Центра выставке под названием "Кровавая память"  ("Qan yaddaşımız") приняли участие представители общественности.

    Директор Культурного центра Джабир Иманов рассказал о важности выставки.

    Другие выступившие также отметили, что трагедия 20 Января не будет забыта.

    В конце мероприятия учащимся были вручены дипломы.

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