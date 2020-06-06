В крупных городах Азербайджана вступил в силу двухдневный запрет на выход из дома

Сегодня с 00:00 часов в течение двух дней в четырех крупных городах Азербайджана и одном районе вводится жесткий карантинный режим.

Как сообщает Report, в связи с этим 4 июня Кабинет министров принял решение "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района".

До 06:00 часов 8 июня на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района приостановлена деятельность по всем сферам, в том числе сферам услуг и торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей специального назначения, аварийно-восстановительных, автомобилей скорой медицинской помощи и служебных автомобилей органов (учреждений) и организаций).

Жители могут покинуть места жительства или места пребывания в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью, а также при необходимости неотложной медицинской помощи только посредством службы скорой медицинской помощи, а также для участия в похоронах близких родственников с разрешения Службы управления дежурными частями министерства внутренних дел Азербайджанской Республики - через колл-центр "102" службы.