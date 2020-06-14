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В ряде городов и районов Азербайджана введен 54-часовой жесткий карантин

​В крупных городах и районах Азербайджана введен 54-часовой карантин

© Report

С сегодняшнего дня в ряде крупных городов и районов Азербайджана в очередной раз введен жесткий карантинный режим.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято 9 июня Оперативным штабом при Кабинете министров.

Согласно анализу санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, в последние дни в Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах было выявлено большое количество фактов заражения. В связи с этим, в целях снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также минимизации возможных осложнений, с 14 июня 2020 года с 00:00 по 06:00 часов 16 июня введен жесткий карантинный режим на территории городов Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов.

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