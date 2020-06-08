​В крупных городах Азербайджана завершен жесткий карантинный режим

Сегодня с 06:00 часов в четырех крупных городах Азербайджана и одном районе завершен жесткий карантинный режим.

Как передает Report, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, для ужесточения особого карантинного режима с целью снижения темпов распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и в Абшеронском районе с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня 2020 года были введены ограничения.

Так, была приостановлена деятельность во всех сферах работ, услуг, в том числе торговли, за исключением ниже указанных:

- деятельность государственных органов (учреждений) и других организаций, перечень которых определяется Кабинетом Министров Азербайджанской Республики;

- деятельность больниц и учреждений скорой медицинской помощи;

- деятельность учреждений социальной службы, в том числе по уходу за лицами с психическим и эмоциональным расстройствами, а также нуждающихся в особой заботе;

- производство и поставка электроэнергии;

- мелиорация и водное хозяйство;

- услуги связи;

- телерадиовещательные компании (теле- и радиоканалы, кабельные телевидения);

- железнодорожные, автомобильные, морские, авиационные грузоперевозки;

- трубопроводы и деятельность по транспортному обеспечению;

- непрерывная производственная деятельность (предприятия, приостановка деятельности которых невозможна по производственно-техническим причинам);

- нефте- и газодобыча, переработка, хранение и продажа;

- услуги по охране и обеспечению технической безопасности сфер, деятельность которых приостановлена.

Кроме того, в течении двух суток жители могли покинуть места жительства или места пребывания в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью и при необходимости неотложной медицинской помощи только посредством службы скорой медицинской помощи. Для участия в похоронах близких родственников надо было получить разрешение Службы управления дежурными частями министерства внутренних дел Азербайджанской Республики - через колл-центр "102" службы.

Также были приостановлены деятельность Бакинского метрополитена и движение общественного транспорта и автомобилей.