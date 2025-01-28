В Конституционный суд поступило 2049 обращений в прошлом году

Конституционный суд Азербайджана провел отчетное заседание по итогам 2024 года.

Конституционный суд Азербайджана провел отчетное заседание по итогам 2024 года.

Как сообщили Report в Аппарате КС, заседание проходило под руководством председателя Фархада Абдуллаева.

Согласно представленной информацией, в прошлом году Пленумом суда был принят ряд решений по запросам Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Аппарата омбудсмена, обращениям судов и конституционным жалобам граждан.

Всего в Конституционный суд поступило 2 049 запросов и жалоб, из них 859 были онлайн-обращениями.

В принятых решениях Пленум дал официальное толкование норм уголовного и уголовно-процессуального, гражданского и гражданско-процессуального законодательства, а также трудового, административного и ряда других законов, а в постановлениях - практические разъяснения для правоприменительных органов.

Жалобы по другим вопросам были направлены в соответствующие органы с разъяснениями или отклонены как не относящиеся к полномочиям Конституционного суда.