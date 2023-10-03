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В Конституционном суде обсудят вопрос о срочных трудовых договорах

В Конституционном суде обсудят вопрос о срочных трудовых договорах Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
3 октября 2023 г. 13:26
В Конституционном суде обсудят вопрос о срочных трудовых договорах

Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе Конституционного суда, в соответствии с частью VI статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики и статьей 7.1 закона "О Конституционном суде" было рассмотрено обращение Бакинского апелляционного суда по поводу толкования статьи 47 Трудового кодекса Азербайджанской Республики.

Обращение будет рассмотрено с участием сторон на назначенном на 20 октября заседании Пленума Конституционного суда.

Отметим, что ст. 47 Трудового кодекса АР предусматривает случаи заключения срочного трудового договора.

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Версия на азербайджанском языке Konstitusiya Məhkəməsi müddətli əmək müqavilələri ilə bağlı məsələni müzakirə edəcək

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