В Конституционном суде обсудят вопрос о срочных трудовых договорах

Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе Конституционного суда, в соответствии с частью VI статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики и статьей 7.1 закона "О Конституционном суде" было рассмотрено обращение Бакинского апелляционного суда по поводу толкования статьи 47 Трудового кодекса Азербайджанской Республики.

Обращение будет рассмотрено с участием сторон на назначенном на 20 октября заседании Пленума Конституционного суда.

Отметим, что ст. 47 Трудового кодекса АР предусматривает случаи заключения срочного трудового договора.