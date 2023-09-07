В Кенгерли установлен родник-памятник шехидам

В селе Габыллы Кенгерлинского района сдан в эксплуатацию родник-памятник шехидам, погибшим в Отечественной войне.

В селе Габыллы Кенгерлинского района сдан в эксплуатацию родник-памятник шехидам, погибшим в Отечественной войне.

Как сообщает местное бюро Report, на церемонии открытия родника-памятника, воздвигнутого в память о шехидах Отечественной войны Гамиде Гасымове, Гурбане Ибрагимове и Ибрагиме Алиеве, сначала минутой молчания почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, а также исполнили государственный гимн.

Позже состоялось открытие родника-памятника.

В мероприятии приняли участие глава исполнительной власти Кенгерлинского района Кямал Алекперов, руководитель Аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной республики Фарид Багирзаде, родители шехидов, ветераны Отечественной войны и жители села.