О нас

В Кенгерли установлен родник-памятник шехидам

В Кенгерли установлен родник-памятник шехидам В селе Габыллы Кенгерлинского района сдан в эксплуатацию родник-памятник шехидам, погибшим в Отечественной войне.
Внутренняя политика
7 сентября 2023 г. 20:29
В Кенгерли установлен родник-памятник шехидам

В селе Габыллы Кенгерлинского района сдан в эксплуатацию родник-памятник шехидам, погибшим в Отечественной войне.

Как сообщает местное бюро Report, на церемонии открытия родника-памятника, воздвигнутого в память о шехидах Отечественной войны Гамиде Гасымове, Гурбане Ибрагимове и Ибрагиме Алиеве, сначала минутой молчания почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, а также исполнили государственный гимн.

Позже состоялось открытие родника-памятника.

В мероприятии приняли участие глава исполнительной власти Кенгерлинского района Кямал Алекперов, руководитель Аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной республики Фарид Багирзаде, родители шехидов, ветераны Отечественной войны и жители села.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKəngərlidə şəhidlərin xatirəsinə bulaq-abidə ucaldılıb

Экслюзивные новости

Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi