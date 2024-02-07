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В Кельбаджаре избиратели голосуют на президентских выборах

В Кельбаджаре избиратели голосуют на президентских выборах 08:00 В освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе началось голосование на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 09:07
В Кельбаджаре избиратели голосуют на президентских выборах

В освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе началось голосование на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает карабахское бюро Report, здесь созданы два участка Кельбаджарского избирательного округа №123.

На избирательном участке № 63 в административном здании действующей в Кельбаджарде компании Bakı Abadlıq проголосуют 603 человека, а на избирательном участке № 64 в административном здании Кельбаджарского управления водоснабжения и канализации - 875 человек.

Всего в Кельбаджарском районе зарегистрировано 1 478 избирателей. За выборами будут следить в общей сложности 28 местных наблюдателей.

Созданные в Кельбаджаре избирательные участки оснащены всем необходимым оборудованием. В день выборов была организована передвижная урна для голосования избирателей, которые не смогли прийти на избирательный участок по состоянию здоровья.

ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на английском языке Voting in presidential elections being held at two polling stations Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə iki məntəqədə prezident seçkiləri üzrə səsvermə keçirilir

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