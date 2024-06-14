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В Казахстане обсуждены вопросы реформирования адвокатуры

В Казахстане обсуждены вопросы реформирования адвокатуры В Казахстане прошел международный круглый стол на тему "Вопросы совершенствования законодательства: адвокатура и правовая помощь".
Внутренняя политика
14 июня 2024 г. 10:39
В Казахстане обсуждены вопросы реформирования адвокатуры

В Казахстане прошел международный круглый стол на тему "Вопросы совершенствования законодательства: адвокатура и правовая помощь".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие депутаты парламента Казахстана, судьи и адвокаты местных судов, а также председатели коллегий адвокатов ряда стран.

На организованном в гибридном формате мероприятии Азербайджан представила делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана, членом Судебно-правового совета Анаром Багировым. Он поделился с присутствующими уникальным опытом реформирования института адвокатуры в Азербайджане, в результате которого была полностью обеспечена финансовая независимость Коллегии адвокатов.

Председатель также затронул многогранную работу Коллегии адвокатов и ряд других вопросов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Bağırov beynəlxalq tədbirdə Azərbaycanda vəkillik institutunun islahat təcrübəsindən danışıb

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