В Казахстане обсуждены вопросы реформирования адвокатуры

В Казахстане прошел международный круглый стол на тему "Вопросы совершенствования законодательства: адвокатура и правовая помощь".

В Казахстане прошел международный круглый стол на тему "Вопросы совершенствования законодательства: адвокатура и правовая помощь".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие депутаты парламента Казахстана, судьи и адвокаты местных судов, а также председатели коллегий адвокатов ряда стран.

На организованном в гибридном формате мероприятии Азербайджан представила делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана, членом Судебно-правового совета Анаром Багировым. Он поделился с присутствующими уникальным опытом реформирования института адвокатуры в Азербайджане, в результате которого была полностью обеспечена финансовая независимость Коллегии адвокатов.

Председатель также затронул многогранную работу Коллегии адвокатов и ряд других вопросов.