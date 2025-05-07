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В Карабахском университете прошла конференция, приуроченная к 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

В Карабахском университете прошла конференция, приуроченная к 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева В Карабахском университете прошла научно-практическая конференция
Внутренняя политика
7 мая 2025 г. 18:56
В Карабахском университете прошла конференция, приуроченная к 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

В Карабахском университете состоялась научно-практическая конференция на тему "Наследие Гейдара Алиева: Конституция Азербайджана и восстановление нашего суверенитета", приуроченная к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера.

Как сообщает Report, в конференции, организованной совместно президентской библиотекой Управления делами президента Азербайджана и Карабахским университетом, приняли участие их руководство и сотрудники, а также студенты и представители СМИ.

Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов рассказал об основных целях, стоящих перед Карабахским университетом в Ханкенди. Ш.Байрамов особо подчеркнул в своем выступлении, что одним из основных направлений деятельности университета является пропаганда наследия общенационального лидера Гейдара Алиева, принципов государственности и идей национального суверенитета.

Директор президентской библиотеки Афет Аббасова в своем выступлении оценила создание Карабахского университета как историческую необходимость и отметила, что это высшее учебное заведение является важной платформой, которая будет служить научным, культурным и стратегическим целям Азербайджана. А.Аббасова также заявила о готовности президентской библиотеки к будущему сотрудничеству с Карабахским университетом в области развития библиотечно-ресурсных баз, сотрудничества с академическими изданиями и изучения исторического наследия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ Universitetində Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci ildönümünə həsr olunmuş konfrans keçirilib

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