В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены мины-ловушки

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии принимают меры по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорий в Карабахском регионе.
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Значительное количество противопехотных, противотанковых мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на дороге Гозлукёрпю-Гасанли, были обезврежены с соблюдением мер безопасности.
Кроме того, наши подразделения обезвреживают взрывные устройства и мины-ловушки, обнаруженные на территории.
Мероприятия по разминированию территорий продолжаются.