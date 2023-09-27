О нас

В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены мины-ловушки

В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены мины-ловушки Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии принимают меры по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорий в Карабахском регионе.
Внутренняя политика
27 сентября 2023 г. 19:24
В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены мины-ловушки

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии принимают меры по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорий в Карабахском регионе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Значительное количество противопехотных, противотанковых мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на дороге Гозлукёрпю-Гасанли, были обезврежены с соблюдением мер безопасности.

Кроме того, наши подразделения обезвреживают взрывные устройства и мины-ловушки, обнаруженные на территории.

Мероприятия по разминированию территорий продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоBooby traps being neutralized in Karabakh region of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Qarabağ bölgəsində mina-tələlər zərərsizləşdirilir

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi