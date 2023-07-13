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В Карабахе от мин очищено 18,1% территории

В Карабахе от мин очищено 18,1% территории "Освобожденные от оккупации территории Карабахского экономического района охватывают Агдамский, Физулинский, Ходжавендский, Тертерский и Ходжалинский районы. Общая площадь указанных районов составляет 6,244 кв.м, а общее число вынужденных переселенцев из
Внутренняя политика
13 июля 2023 г. 17:21
В Карабахе от мин очищено 18,1% территории

"Освобожденные от оккупации территории Карабахского экономического района охватывают Агдамский, Физулинский, Ходжавендский, Тертерский и Ходжалинский районы. Общая площадь указанных районов составляет 6,244 кв.м, а общее число вынужденных переселенцев из этих районов составляет 275 552 человека. Естественно, первым этапом процесса реконструкции и восстановления является разработка общих и генеральных планов для определения направлений развития региона и городов. Генпланы городов Агдам и Физули уже подтверждены, а генпланы поселков Суговушан и Гадруг завершены".

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов заявил на мероприятии "Возрождение Агдама", проходящего в конференц-центре в городе Агдаме.

"Одна из основных проблем, с которой мы столкнулись во время работ по восстановлению и реконструкции в Карабахе, - это чрезмерное загрязнение территорий минами. Хочу отметить, что после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и до сих пор в результате минного террора со стороны Армении погибли и получили тяжелые телесные повреждения более 300 граждан Азербайджана. Однако несмотря на все трудности в этом направлении, в Карабахском экономическом районе 18,1% территории, то есть 42,635 га очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, широкомасштабные операции по очистке мин продолжаются. В настоящее время приоритетными являются территории, где реализуются базовые инфраструктурные проекты и где будет идти строительство. На указанной очищенной территории до сих пор обнаружено 61 163 мины и неразорвавшихся боеприпаса. Операции по разминированию проводятся соответствующими подразделениями министерства обороны, Государственной пограничной службы и министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с ANAMA. Также в процессе задействованы частные компании", - добавил специальный представитель.

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Версия на английском языке Nearly one-fifth of liberated territories in Karabakh cleared of mines 
Версия на азербайджанском языке Qarabağda ərazilərin 18,1 faizi minalardan təmizlənib

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