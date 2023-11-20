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В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся новые дороги протяженностью более двух тысяч километров

В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся новые дороги протяженностью более двух тысяч километров На освобожденных территориях строительство автомобильных дорог общей протяженностью 2157 км по 17 проектам ведется в соответствии с графиком, при этом большая часть из них - дороги республиканского значения
Внутренняя политика
20 ноября 2023 г. 18:16
В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся новые дороги протяженностью более двух тысяч километров

На освобожденных территориях строительство автомобильных дорог общей протяженностью 2 157 км по 17 проектам ведется в соответствии с графиком, при этом большая часть из них - дороги республиканского значения.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта, руководитель рабочей группы Рахман Гумматов заявил в городе Шуша на очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Он отметил, что в план мероприятий Госпрограммы включены стратегические проекты, предусматривающие восстановление и строительство автомобильных и железных дорог, строительство аэропортов: "Ряд проектов уже реализован, включая дорогу "Зафар йолу" ("Дорогу Победы"), новую автодорогу в объезд Лачына, автодорогу Физули-Гадрут, успешно завершено строительство международных аэропортов Физули и Зангилан".

Заместитель министра сообщил, что продолжаются работы по строительству железнодорожных веток Барда-Агдам (47,1 км) и Горадиз-Агбенд (110,4 км), они завершены на 83% и 44% соответственно.

Гумматов добавил, что работы по строительству аэропорта Лачын продолжаются ускоренными темпами, в настоящее время по проекту выполнено 53% работ.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda uzunluğu iki min kilometrdən çox olan yeni yollar çəkilir

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