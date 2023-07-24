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В Карабахе и Восточном Зангезуре организованы выездные услуги Минюста

В Карабахе и Восточном Зангезуре организованы выездные услуги Минюста В Карабахе и Восточном Зангезуре организованы выездные услуги Министерства юстиции.
Внутренняя политика
24 июля 2023 г. 20:47
В Карабахе и Восточном Зангезуре организованы выездные услуги Минюста

В Карабахе и Восточном Зангезуре организованы выездные услуги Министерства юстиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минюста.

Было отмечено, 22-23 июля в культурной столице Азербайджана Шуше, а также в Зангиланском и Лачинском районах, работникам, занятым в масштабных работах по восстановлению освобожденных территорий, военнослужащим, проходящим службу в этих районах, а также представителям других профессий, посредством мобильных приложений министерства на основе электронных информационных ресурсов без необходимости предоставления дополнительных документов были оказаны юридические услуги, связанные с совершением нотариальных действий, государственной регистрацией актов гражданского состояния.

На приеме граждане получали необходимые им юридические консультации, информацию о том, как можно воспользоваться услугами электронной и мобильной юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda səyyar ədliyyə xidmətləri təşkil edilib

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