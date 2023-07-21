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В Кабмине состоялось заседание, связанное с Госпрограммой социально-экономического развития Нахчывана

В Кабмине состоялось заседание, связанное с Госпрограммой социально-экономического развития Нахчывана Под председательством руководителя Аппарата Кабинета Министров Руфата Мамедова 21 июля состоялось заседание в расширенном составе с участием представителей министерств экономики, финансов, полномочного представительства Президента Азербайджанской Республи
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 15:56
В Кабмине состоялось заседание, связанное с Госпрограммой социально-экономического развития Нахчывана

Под председательством руководителя Аппарата Кабинета Министров Руфата Мамедова 21 июля состоялось заседание в расширенном составе с участием представителей министерств экономики, финансов, полномочного представительства Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике, Кабинета Министров Нахчыванской Автономной Республики, Центра анализа и коммуникации экономических реформ и исполнительных органов (структур) по реализации мер, предусмотренных в Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы.

Как сообщает Report, на заседании были обсуждены вопросы, связанные с ходом выполнения Распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 5 июня 2023 года и других поручений, даны соответствующие указания для своевременного и качественного выполнения задач.

Напомним, что Государственная программа социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы была утверждена Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 5 июня 2023 года. Кабинету Министров документом поручено в соответствии с Планом мероприятий госпрограммы и объемом финансовых средств подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики более детальные проекты для обеспечения исполнения вопросов, предусмотренных в планах мероприятий на 2023–2024 годы и 2025–2027 годы, а также координировать реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой, и информировать Президента Азербайджанской Республики о ее исполнении.

В целях обеспечения исполнения поручения главы государства подписано Постановление Кабинета Министров от 14 июня 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlər Kabinetində Naxçıvanla bağlı iclas keçirilib, tapşırıqlar verilib

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