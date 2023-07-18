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В Кабмине состоялась презентация портала azerbaijan2030.gov.az

В Кабмине состоялась презентация портала azerbaijan2030.gov.az В Кабинете министров состоялась презентация портала мониторинга Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы.
Внутренняя политика
18 июля 2023 г. 17:21
В Кабмине состоялась презентация портала azerbaijan2030.gov.az

В Кабинете министров состоялась презентация портала мониторинга Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы.

Об этом Report сообщили в Кабмине.

Выступая на заседании, руководитель аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов рассказал о "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики в 2022-2026 годах", утвержденной Указом президента Ильхама Алиева от 22 июля 2022 года. По его словам, планируется осуществить масштабные мероприятия по пяти приоритетным направлениям, определенным в Стратегии. Глава офиса отметил, что мониторинг и оценка реализации мер, предусмотренных Стратегией, осуществляются Центром анализа и коммуникации экономических реформ на основе заказа Кабмина.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlər Kabinetində azerbaijan2030.gov.az  portalının təqdimatı olub

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