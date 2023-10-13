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В Кабмине обсудили вопросы изменения цен на потребительском рынке

В Кабмине обсудили вопросы изменения цен на потребительском рынке Состоялось очередное заседание Рабочей группы по мониторингу инфляции и цен.
Внутренняя политика
13 октября 2023 г. 10:25
В Кабмине обсудили вопросы изменения цен на потребительском рынке

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по мониторингу инфляции и цен.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В повестке дня заседания, прошедшего под председательством руководителя Рабочей группы по мониторингу инфляции и цен, руководителя Аппарата Кабмина Руфата Мамедова, широко обсуждались вопросы изменения цен на потребительском рынке в январе-сентябре 2023 года, в том числе на продовольственные и непродовольственные товары, платные услуги, оказываемые населению.

На заседании руководитель рабочей группы дал профильным структурам соответствующие поручения по внедрению системы отслеживания цен.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlər Kabinetində ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının qiymət məsələsi müzakirə olunub

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