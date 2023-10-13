В Кабмине обсудили вопросы изменения цен на потребительском рынке

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по мониторингу инфляции и цен.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
В повестке дня заседания, прошедшего под председательством руководителя Рабочей группы по мониторингу инфляции и цен, руководителя Аппарата Кабмина Руфата Мамедова, широко обсуждались вопросы изменения цен на потребительском рынке в январе-сентябре 2023 года, в том числе на продовольственные и непродовольственные товары, платные услуги, оказываемые населению.
На заседании руководитель рабочей группы дал профильным структурам соответствующие поручения по внедрению системы отслеживания цен.