В Кабмине обсудили вопрос эвакуации граждан

На территории страны продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, на прошедшем 17 марта в Кабмине под председательством премьер-министра Али Асадова заседании обсудили ситуацию в стране в связи с эпидемией коронавируса, различные возможные варианты при том или ином развитии событий.

Премьер-министр дал информацию о размещении на карантин наших граждан, вернувшихся из Италии, Турции, Венгрии и граничащих с ними стран.

На заседании также подчеркнули о принятии решения о временной приостановке с 00:00 часов 18 марта 2020 года взаимных визитов граждан Азербайджана и России в целях предотвращения распространения коронавируса.

Было отмечено о намерении организовать чартерные рейсы для желающих вернуться в страну граждан Азербайджанской Республики.

На заседании также проинформировали о приостановке до 29 марта въезда в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район не имеющих столичной регистрации транспортных средств и их пассажиров, за исключением машин специального назначения, в том числе машин скорой помощи, транспортных средств, занимающихся грузоперевозкой и пр.