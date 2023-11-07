В Кабмине обсудили реализацию Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы

В Кабинете министров состоялось заседание, посвященное итогам работ по реализации "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы".

В Кабинете министров состоялось заседание, посвященное итогам работ по реализации "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы".

Как сообщает Report, заседание прошло 6-7 ноября под председательством руководителя Аппарата Кабинета министров Руфата Мамедова.

В заседании приняли участие члены 8 рабочих групп, созданных для реализации стратегии, и заместители руководителей соответствующих государственных структур, которые являются основными исполнителями.

По итогам заседания были даны поручения соответствующим государственным структурам для решения проблем, возникающих в процессе реализации стратегии.