О нас

В Кабмине обсудили реализацию Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы

В Кабмине обсудили реализацию Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы В Кабинете министров состоялось заседание, посвященное итогам работ по реализации "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы".
Внутренняя политика
7 ноября 2023 г. 19:36
В Кабмине обсудили реализацию Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы

В Кабинете министров состоялось заседание, посвященное итогам работ по реализации "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы".

Как сообщает Report, заседание прошло 6-7 ноября под председательством руководителя Аппарата Кабинета министров Руфата Мамедова.

В заседании приняли участие члены 8 рабочих групп, созданных для реализации стратегии, и заместители руководителей соответствующих государственных структур, которые являются основными исполнителями.

По итогам заседания были даны поручения соответствующим государственным структурам для решения проблем, возникающих в процессе реализации стратегии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının icrasının nəticələri haqqında iclas keçirilib

Другие новости из категории

Уволен заместитель председателя Нахчыванского ОАО мелиорации и водного хозяйства
Уволен заместитель председателя Нахчыванского ОАО мелиорации и водного хозяйства
7 ноября 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев ознакомился с проектами реставрации и реконструкции в ряде зданий на улице Панахали хана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с проектами реставрации и реконструкции в ряде зданий на улице Панахали хана
7 ноября 2023 г. 19:45
Президент и первая леди ознакомились с запланированными работами в здании Женской гимназии в Шуше
Президент и первая леди ознакомились с запланированными работами в здании "Женской гимназии" в Шуше
7 ноября 2023 г. 19:38
Мехрибан Алиева поделилась фотографиями из поездки в Шушу
ФотоМехрибан Алиева поделилась фотографиями из поездки в Шушу
7 ноября 2023 г. 19:29
Baku Crystal Hall передано в ведение Министерства молодежи и спорта
Baku Crystal Hall передано в ведение Министерства молодежи и спорта
7 ноября 2023 г. 18:49
Общественное объединение Həsrət Yolu лишено права участия в грантовых конкурсах на 2 года
Общественное объединение "Həsrət Yolu" лишено права участия в грантовых конкурсах на 2 года
7 ноября 2023 г. 18:47
Награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники Министерства внутренних дел
Награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники Министерства внутренних дел
7 ноября 2023 г. 18:01
Президент Азербайджана и первая леди совершили поездку в Шушу
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди совершили поездку в Шушу
7 ноября 2023 г. 17:30
В селе Талыш состоялось шествие по случаю Дня Победы
ФотоВ селе Талыш состоялось шествие по случаю Дня Победы
7 ноября 2023 г. 17:25
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Иса булагы в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Иса булагы в Шуше
7 ноября 2023 г. 16:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi