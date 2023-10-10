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В Кабмине обсудили реализацию государственной программы по социально-экономическому развитию Нахчывана

В Кабмине обсудили реализацию государственной программы по социально-экономическому развитию Нахчывана В Кабинете министров Азербайджана состоялось заседание касательно "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".
Внутренняя политика
10 октября 2023 г. 17:58
В Кабмине обсудили реализацию государственной программы по социально-экономическому развитию Нахчывана

В Кабинете министров Азербайджана состоялось заседание касательно "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Так, план мероприятий государственной программы на 2023-2024 годы предусматривает реализацию 315 мероприятий в сферах предпринимательства, торговли, промышленности, сельского хозяйства, туризма, энергетики, инфраструктуры, развития человеческого капитала и социального сектора, институциональной и экологической сферах.

На заседании были обсуждены вопросы, связанные с реализацией плана мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlər Kabinetində Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafına dair iclas keçirilib

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