В Кабмине обсудили реализацию государственной программы по социально-экономическому развитию Нахчывана

В Кабинете министров Азербайджана состоялось заседание касательно "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

В Кабинете министров Азербайджана состоялось заседание касательно "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Так, план мероприятий государственной программы на 2023-2024 годы предусматривает реализацию 315 мероприятий в сферах предпринимательства, торговли, промышленности, сельского хозяйства, туризма, энергетики, инфраструктуры, развития человеческого капитала и социального сектора, институциональной и экологической сферах.

На заседании были обсуждены вопросы, связанные с реализацией плана мероприятий.