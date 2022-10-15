В Кабмине обсудили работу общественного транспорта Баку

14 октября под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось рабочее совещание в связи с состоянием транспорта в Баку.

Регулирование деятельности общественного транспорта в городе Баку и решение имеющихся проблемы обсуждали на совещании в Кабинете министров под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова.

Об этом Report сообщили в Кабмине.

Был проанализирован предварительный проект плана мероприятий по преодолению проблем в сфере автомобильного общественного транспорта в Баку, которые возможно реализовать в относительно короткие сроки.

План мероприятий включает в себя увеличение пропускной способности дорог, увеличение потенциала перевозок общественным транспортом, регулирование дорожного движения и другие вопросы.

На совещании также обсуждались вопросы, связанные с продолжением структурных реформ в сфере общественного транспорта, административными, инфраструктурными и организационными мероприятиями, а также были даны поручения, которые должны быть выполнены в конкретные сроки.