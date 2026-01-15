В Кабмине обсудили подготовку к ежегодным заседаниям Группы ИБР в Баку

В Кабинете министров Азербайджана состоялось заседание организационного комитета, созданного в связи с проведением в Баку ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в 2026 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабмин, встреча была посвящена вопросам подготовки и текущему состоянию организационных работ.

Вице-премьер, председатель оргкомитета Самир Шарифов отметил, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 8 сентября 2025 года определены ключевые задачи по организации мероприятия. Он подчеркнул, что проведение мероприятия 16-19 июня 2026 года в Баку имеет важное значение для укрепления международного авторитета страны.

На заседании обсуждались выполненные на данный момент работы, первоочередные задачи, график их реализации, а также вопросы, требующие особого внимания. Рассмотрен проект плана мероприятий по проведению ежегодных заседаний и приняты соответствующие решения.

Исламский банк развития был основан в 1973 году и объединяет 57 стран-членов, его штаб-квартира расположена в Джидде. Азербайджан является членом банка с 1992 года.