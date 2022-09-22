В Кабмине Азербайджана обсудили проекты бюджета на следующий год

Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Кабинете Министров состоялось расширенное заседание, посвященное проектам государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2023 год и показателям сводного бюджета на следу

Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Кабинете Министров состоялось расширенное заседание, посвященное проектам государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2023 год и показателям сводного бюджета на следующие три года, концепции экономического и социального развития и прогнозным показателям Азербайджанской Республики на 2023 год и следующие три года.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства.

Открывая заседание, А.Асадов почтил светлую память шехидов, погибших при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе 12-13 сентября. Было отмечено, что вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию, а вся ответственность за провокацию и рост напряженности ложится на военно-политическое руководство Армении.

Было подчеркнуто, что проекты государственного бюджета на 2023 год и сводного бюджета на следующие три года были подготовлены на основании утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 2 февраля 2021 года "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" и с учетом целей "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", утвержденной распоряжением главы государства от 22 июля 2022 года.

Было отмечено, что на финансирование проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией, в госбюджете на 2023 год предусмотрено 5,2 миллиарда манатов.

Говоря об успешном развитии нашей страны, премьер-министр подчеркнул, что эта позитивная динамика отразилась по итогам прошедших восьми месяцев этого года.

"Таким образом, экономический рост за 8 месяцев увеличился на 5,8%, в том числе в ненефтяном секторе - 10,3%, в ненефтяной промышленности зафиксирован рост на 9%. Наш внешнеторговый оборот составляет 35 млрд долларов", - сказал премьер-министр.