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В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный фальшивых карт "Атлас Нахчывана"

В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный фальшивых карт "Атлас Нахчывана" В личном кабинете т.н. "государственного министра" армянских сепаратистов Рубена Варданянав Ханкенди был найден полный фальшивых карт "Атлас Нахчывана".
Внутренняя политика
17 августа 2024 г. 09:23
В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный фальшивых карт Атлас Нахчывана

В личном кабинете т.н. "государственного министра" армянских сепаратистов Рубена Варданяна в Ханкенди найден полный фальшивых карт "Атлас Нахчывана".

Об этом сказал Report председатель Общественного объединения "Картографы Азербайджана" Мугабиль Байрамов.

По его словам, атлас был издан армянским архитектурным фондом в 2012 году. Все карты, содержащиеся в атласе, полностью искажают исторические реалии.

"Эти карты утверждают, что Нахчыван якобы всегда был провинцией в составе армянских государств и княжеств. Они открыто содержат территориальные претензии к Азербайджану.

Первая карта в атласе якобы основана на труде греческого философа Птолемея "География", написанном еще во II веке. На ней изображена так называемая "Великая Армения" и все пункты отмечены армянскими топонимами. Однако научному сообществу хорошо известно, что оригинал "Географии" Птолемея не сохранился до наших дней, он был утерян в IV веке и лишь 1000 лет спустя была найдена одна из версий. Она в свою очередь дважды переводилась на латынь, полученные материалы отличались друг от друга", - сказал он.

Байрамов также отметил, что на ряде карт, которые содержит атлас, территория Нахчывана без всяких оснований обозначена красными линиями: "Этот атлас – очередной дешевый пропагандистский материал, с помощью которого они пытаются убедить в "легитимности" своих территориальных претензий к Азербайджану с "исторической точки зрения". Картография - серьезная наука, ее нельзя превращать в инструмент политических игр".

Байрамов задался вопросом, почему Варданян так интересовался Нахчываном: "Видимо, успешная антитеррористическая операция, проведенная азербайджанской армией в сентябре 2023 года, сделала все его мечты несбыточными".

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Версия на английском языке Debunking the myth: Experts analyze Vardanyan's misleading "Nakhchivan atlas"
Версия на азербайджанском языке Ruben Vardanyanın Xankəndidəki iş otağından “Naxçıvan atlası” tapılıb

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