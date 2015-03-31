​В Кабинет министров направлено предложение о внесении поправок в закон "О средствах массовой информации"

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается внести поправки в закон "О средствах массовой информации". Как сообщает Report, об этом говорится в отчете за 2014 год Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Согласно отчету, с целью усиления защиты детей от риска торговли людьми, обеспечения безопасного использования детьми интернета и средств мобильной связи подготовлен и представлен в Кабинет министров пакет предложений о внесении поправок в Трудовой и Семейный Кодексы, законы "О социальных пособиях", "О телекоммуникации", "О правах ребенка", "О средствах массовой информации".

Отметим, что 3 апреля отчет будет вынесен на обсуждение Милли Меджлиса.