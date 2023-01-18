В Израиле прошел вечер памяти невинных жертв 20-го января в Баку

В Израиле прошел вечер памяти сотен невинных жертв событий 20-го января 1990-го года в Баку, когда в город были введены Советские войска для подавления мирной демонстрации протеста.

В Израиле прошел вечер памяти сотен невинных жертв событий 20-го января 1990-го года в Баку, когда в город были введены советские войска для подавления мирных протестов.

Как передает Report со ссылкой на международную ассоциацию Израиль-Азербайджан "АзИз", почтить память жертв 20 января пришел вице-мэр города Афулы доктор Б.Юдис, член горсовета Геннадий Кипнис и другие сотрудники муниципалитета.

Президент "АзИз" Лев Спивак отметил, что жертвой январских событий 90-го года в Баку стали невинные люди самых разных национальностей, среди которых были и евреи, отдавшие свои жизни ради свободы и демократии в Азербайджане.

Свою книгу "Карабахский капкан" - записки очевидца начала конфликта, о том, как начинался Нагорно-карабахский конфликт, представил известный израильский журналист Давид Кон (Вадим Корш). События, описанные в книге Д.Кона, привели к трагедии, известной как "Черный январь", когда в одну ночь в Баку было убито более двухсот человек, остались сотни инвалидов и сирот.

Представляя свою книгу, Кон сказал, что написал только о том, что видел и слышал, в чем принимал участие. Описывая те страшные события, он добавил, что, будь у власти в то время такой сильный политик, как Гейдар Алиев, ничего подобного в Азербайджане не произошло бы.

По словам автора книги, в его бытность начинающим журналистом в 80-е годы неоднократно встречался с тогдашним первым секретарем Азербайджана Гейдаром Алиевым. Журналист рассказал, каким мудрым и чутким человеком, неординарным и талантливым политиком был Гейдар Алиев, внимательно относящийся как к творческим людям, так и к профессионалам самых разных областей.