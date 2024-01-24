В избирательных участках устанавливаются пандусы для граждан с инвалидностью

В избирательных участках устанавливаются пандусы для удобства участвующих в избирательном процессе граждан с ограниченными физическими возможностями.

В избирательных участках устанавливаются пандусы для удобства участвующих в избирательном процессе граждан с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, работа в этом направлении ведется совместно с Министерством труда и социальной защиты населения: "Мы делаем все возможное для обеспечения избирательного права людей из уязвимых слоев населения".

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".