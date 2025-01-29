В избирательном округе №41 проголосуют избиратели в возрасте 105 и 107 лет

В Гянджа-Самух-Геранбойском избирательном округе №41 зарегистрированы два избирателя-долгожителя.

В Гянджа-Самух-Геранбойском избирательном округе №41 зарегистрированы два избирателя-долгожителя.

Как сообщает западное бюро Report, в указанном округе будут голосовать 105-летняя Мусаева Алия и 107-летняя Гахраманова Хавва.

Всего по округу зарегистрированы 807 избирателей в возрасте 80-100 лет.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.