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В избирательном округе №41 проголосуют избиратели в возрасте 105 и 107 лет

В избирательном округе №41 проголосуют избиратели в возрасте 105 и 107 лет В Гянджа-Самух-Геранбойском избирательном округе №41 зарегистрированы два избирателя-долгожителя.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 12:08
В избирательном округе №41 проголосуют избиратели в возрасте 105 и 107 лет

В Гянджа-Самух-Геранбойском избирательном округе №41 зарегистрированы два избирателя-долгожителя.

Как сообщает западное бюро Report, в указанном округе будут голосовать 105-летняя Мусаева Алия и 107-летняя Гахраманова Хавва.

Всего по округу зарегистрированы 807 избирателей в возрасте 80-100 лет.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.

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Версия на английском языке Two citizens aged 107 and 105 to cast their vote in Azerbaijan municipal elections
Версия на азербайджанском языке 41 saylı seçki dairəsində 107 və 105 yaşlı seçicilər səs verəcək

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