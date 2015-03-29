В Избирательный кодекс Азербайджана внесут изменения

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе будет выслушан отчет за 2014 год национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Таваккюльоглу.

По его словам, на предстоящем 3 апреля пленарном заседании весенней сессии в целом планируется обсуждение 23-х вопросов, в том числе внесение изменений в Избирательный кодекс, законы "О судах и судьях", "О правах ребенка", "О статусе муниципалитетов", "О полиции", "О госслужбе" и пр.

А.Таваккюльоглу добавил, что на очередном заседании на обсуждение в I чтении вынесут законопроект "О сельскохозяйственной информационно-консультационной службе", а во II чтении - закон "О рекламе".