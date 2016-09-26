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    На избирательном участке №4 Хатаинского четвертого избирательного округа №36 продолжается голосование

    На участке зарегистрированы 1 380 избирателей

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ На избирательном участке №4 Хатаинского четвертого избирательного округа №36 продолжается процесс голосования.

    Как сообщает Report, за выборами, которые начались утром в 08:00, наблюдают инициативные группы партии "Ени Азербайджан" и наблюдатели от других партий.

    На участке зарегистрированы 1 380 избирателей. Представитель избирательного участка заявил, что 6 избирателей, зарегистрированных в участке, получили удостоверение о снятии с регистрации в связи с тем, что занимают ответственные должности. 

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