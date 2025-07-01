В июне при попытке незаконного пересечения границы задержаны 13 человек

Азербайджанские пограничники в июне задержали 13 человек за нарушение государственной границы.

Азербайджанские пограничники в июне задержали 13 человек за нарушение государственной границы.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Среди задержанных - восемь граждан Азербайджана, двое - Пакистана, по одному - Турции, Ирана и Ганы.

Сообщается, что задержанные попытались пересечь границу с поддельными паспортами, штампами или чужими документами.

Кроме того, за нарушение пограничного режима были задержаны 905 человек. В отношении всех нарушителей приняты соответствующие меры.

В рамках борьбы с преступностью были также задержаны 289 лиц, находившихся в розыске, и переданы соответствующим органам. Пограничники пресекли попытки выезда из страны 428 граждан, имеющих запрет на выезд, а также не допустили въезда 35 лиц, въезд которых в Азербайджан был запрещен.