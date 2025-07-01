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В июне при попытке незаконного пересечения границы задержаны 13 человек

В июне при попытке незаконного пересечения границы задержаны 13 человек Азербайджанские пограничники в июне задержали 13 человек за нарушение государственной границы.
Внутренняя политика
1 июля 2025 г. 11:38
В июне при попытке незаконного пересечения границы задержаны 13 человек

Азербайджанские пограничники в июне задержали 13 человек за нарушение государственной границы.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Среди задержанных - восемь граждан Азербайджана, двое - Пакистана, по одному - Турции, Ирана и Ганы.

Сообщается, что задержанные попытались пересечь границу с поддельными паспортами, штампами или чужими документами.

Кроме того, за нарушение пограничного режима были задержаны 905 человек. В отношении всех нарушителей приняты соответствующие меры.

В рамках борьбы с преступностью были также задержаны 289 лиц, находившихся в розыске, и переданы соответствующим органам. Пограничники пресекли попытки выезда из страны 428 граждан, имеющих запрет на выезд, а также не допустили въезда 35 лиц, въезд которых в Азербайджан был запрещен.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay 13 nəfər dövlət sərhədini pozarkən saxlanılıb

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