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В июне бакинское метро будет ежедневно осуществлять перевозку пассажиров

В июне бакинское метро будет ежедневно осуществлять перевозку пассажиров В июне бакинское метро будет ежедневно осуществлять перевозку пассажиров.
Внутренняя политика
11 июня 2021 г. 14:16
В июне бакинское метро будет ежедневно осуществлять перевозку пассажиров
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В июне бакинское метро будет ежедневно осуществлять перевозку пассажиров.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЗАО "Бакинский метрополитен".

Было отмечено, что таким образом, пассажиры метро и любители спорта смогут комфортно пользоваться метрополитеном в течение месяца.

Отметим, что учитывая интерес футбольных болельщиков, аккредитованных лиц и гостей нашего города в связи с играми финального этапа чемпионата Европы УЕФА по футболу, который пройдет в Баку, метрополитен будет осуществлять перевозку пассажиров до 02:00 ночи после окончания матчей.

Лица, аккредитованные на чемпионат Европы, смогут пользоваться Бакинским метрополитеном без оплаты проезда и предъявления соответствующего удостоверения.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu iyunda hər gün sərnişindaşıma fəaliyyəti göstərəcək

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