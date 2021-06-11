В июне бакинское метро будет ежедневно осуществлять перевозку пассажиров

В июне бакинское метро будет ежедневно осуществлять перевозку пассажиров.

В июне бакинское метро будет ежедневно осуществлять перевозку пассажиров.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЗАО "Бакинский метрополитен".

Было отмечено, что таким образом, пассажиры метро и любители спорта смогут комфортно пользоваться метрополитеном в течение месяца.

Отметим, что учитывая интерес футбольных болельщиков, аккредитованных лиц и гостей нашего города в связи с играми финального этапа чемпионата Европы УЕФА по футболу, который пройдет в Баку, метрополитен будет осуществлять перевозку пассажиров до 02:00 ночи после окончания матчей.

Лица, аккредитованные на чемпионат Европы, смогут пользоваться Бакинским метрополитеном без оплаты проезда и предъявления соответствующего удостоверения.