В июне бакинское метро будет ежедневно осуществлять перевозку пассажиров.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЗАО "Бакинский метрополитен".
Было отмечено, что таким образом, пассажиры метро и любители спорта смогут комфортно пользоваться метрополитеном в течение месяца.
Отметим, что учитывая интерес футбольных болельщиков, аккредитованных лиц и гостей нашего города в связи с играми финального этапа чемпионата Европы УЕФА по футболу, который пройдет в Баку, метрополитен будет осуществлять перевозку пассажиров до 02:00 ночи после окончания матчей.
Лица, аккредитованные на чемпионат Европы, смогут пользоваться Бакинским метрополитеном без оплаты проезда и предъявления соответствующего удостоверения.