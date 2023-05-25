В июне 7 дней подряд будут нерабочими

В целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, выходные дни 24 и 25 июня будут рабочими, а 27 и 30 июня - нерабочими.

В целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, выходные дни 24 и 25 июня будут рабочими, а 27 и 30 июня - нерабочими.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Таким образом, 24 июня (суббота) и 25 июня (воскресенье) будут рабочими днями, а 26, 27, 28, 29 и 30 июня - нерабочими.

Следующие два дня, 1 и 2 июля, выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, будет 7 нерабочих дней подряд.

Отметим, что 26 июня отмечается День вооруженных сил Азербайджана, а 28 и 29 июня - Курбан байрам.