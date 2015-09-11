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    ​В ИВ Насиминского района произошли кадровые изменения

    Заменен первый заместитель главы районной ИВ

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти Насиминского района произошли кадровые изменения.

    Как сообщает Report, Явер Аллахвердиев назначен на должность первого заместителя главы районной ИВ, а Парвана Кязимзаде стала завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам ИВ.

    Вышеуказанные лица ранее занимали соответствующие должности в Сабаильской районной ИВ.

    Отметим, что 2 сентября по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева глава ИВ Сабаильского района Асиф Аскеров был освобожден от занимаемой должности и назначен на должность главы ИВ Насиминского района. 

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