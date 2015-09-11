​В ИВ Насиминского района произошли кадровые изменения

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти Насиминского района произошли кадровые изменения.

Как сообщает Report, Явер Аллахвердиев назначен на должность первого заместителя главы районной ИВ, а Парвана Кязимзаде стала завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам ИВ.

Вышеуказанные лица ранее занимали соответствующие должности в Сабаильской районной ИВ.

Отметим, что 2 сентября по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева глава ИВ Сабаильского района Асиф Аскеров был освобожден от занимаемой должности и назначен на должность главы ИВ Насиминского района.