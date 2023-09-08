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В ИВ Нахчывана произведены ряд кадровых изменений

В ИВ Нахчывана произведены ряд кадровых изменений В исполнительной власти города Нахчыван произведены ряд кадровых изменений.
Внутренняя политика
8 сентября 2023 г. 15:09
В ИВ Нахчывана произведены ряд кадровых изменений

В исполнительной власти города Нахчыван произведены ряд кадровых изменений.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, начальник отдела по работе с территориальными отделами и органами местного самоуправления Гасым Мамедов и начальник юридического отдела Эмин Иманов освобождены от занимаемых должностей.

Также от занимаемых должностей освобождены представитель главы ИВ Нахчывана по административно-территориальному округу №2 Сафар Абдуллаев, и представитель по Алиабадскому сельскому административно-территориальному округу Эльнур Алиев.

Другим распоряжением на их места были назначены Сулиддин Керимов и Вугар Гусейнов соответственно.

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