В ИВ Нахчывана произведены ряд кадровых изменений

В исполнительной власти города Нахчыван произведены ряд кадровых изменений.

В исполнительной власти города Нахчыван произведены ряд кадровых изменений.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, начальник отдела по работе с территориальными отделами и органами местного самоуправления Гасым Мамедов и начальник юридического отдела Эмин Иманов освобождены от занимаемых должностей.

Также от занимаемых должностей освобождены представитель главы ИВ Нахчывана по административно-территориальному округу №2 Сафар Абдуллаев, и представитель по Алиабадскому сельскому административно-территориальному округу Эльнур Алиев.

Другим распоряжением на их места были назначены Сулиддин Керимов и Вугар Гусейнов соответственно.