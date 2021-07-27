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В ИВ города Баку состоялась встреча с ветеранами Отечественной войны

В ИВ города Баку состоялась встреча с ветеранами Отечественной войны В Исполнительной власти города Баку состоялась встреча с участниками и ветеранами (гази) Отечественной войны.
Внутренняя политика
27 июля 2021 г. 14:40
В ИВ города Баку состоялась встреча с ветеранами Отечественной войны

В Исполнительной власти города Баку состоялась встреча с участниками и ветеранами (гази) Отечественной войны.

Как передает Report, глава ИВ города Баку Эльдар Азизов поприветствовал гостей и отметил, что глава государства, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе 44-дневной Отечественной войне проявил себя не только как гениальный общественно-политический деятель, но и как умелый полководец.

В ходе встречи состоялись беседы с участниками и ветеранами войны, учтены их вопросы и предложения, принято решение создать совет, который займется сбором и изданием мемуаров о войне со слов участников и ветеранов Отечественной войны и решением других вопросов.

Выступивший на встрече гази Фарид Гасанов предложил присвоить Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву наивысшее военное звание "генералиссимуса".

Выступившие вслед за ним участники мероприятия поблагодарили главу страны и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за особое внимание и заботу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Şəhər İcra Hakimiyyətində qazilərlə görüş keçirilib

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