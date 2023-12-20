В ИВ города Баку состоялась презентация книги "Гейдар Алиев"

В исполнительной власти города Баку состоялась презентация книги "Гейдар Алиев" – сборника научных статей, охватывающих различные периоды жизни и общественно-политической деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

В исполнительной власти города Баку состоялась презентация книги "Гейдар Алиев" – сборника научных статей, охватывающих различные периоды жизни и общественно-политической деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в ИВ города Баку, книга является совместным проектом исполнительной власти и Института истории и этнологии НАНА, приуроченным к 100-летию со дня рождения общенационального лидера.

В мероприятии приняли участие известные историки, ученые-исследователи, деятели науки и культуры, депутаты, представители государственных структур, общественности страны и СМИ, ветераны Отечественной войны, религиозные деятели.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя Родины. Затем был показан видеоролик о сборнике "Гейдар Алиев".