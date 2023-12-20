О нас

В ИВ города Баку состоялась презентация книги "Гейдар Алиев"

В ИВ города Баку состоялась презентация книги "Гейдар Алиев" В исполнительной власти города Баку состоялась презентация книги "Гейдар Алиев" – сборника научных статей, охватывающих различные периоды жизни и общественно-политической деятельности великого лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 10:06
В ИВ города Баку состоялась презентация книги Гейдар Алиев

В исполнительной власти города Баку состоялась презентация книги "Гейдар Алиев" – сборника научных статей, охватывающих различные периоды жизни и общественно-политической деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в ИВ города Баку, книга является совместным проектом исполнительной власти и Института истории и этнологии НАНА, приуроченным к 100-летию со дня рождения общенационального лидера.

В мероприятии приняли участие известные историки, ученые-исследователи, деятели науки и культуры, депутаты, представители государственных структур, общественности страны и СМИ, ветераны Отечественной войны, религиозные деятели.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя Родины. Затем был показан видеоролик о сборнике "Гейдар Алиев".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Şəhər İcra Hakimiyyətində “Heydər Əliyev” kitabının təqdimatı keçirilib

Экслюзивные новости

Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi