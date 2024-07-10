В ИВ Баку состоялось совещание, двум руководителям сделано серьезное предупреждение

В Исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание с участием руководителей исполнительных властей районов и городских служб.

В Исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание с участием руководителей исполнительных властей районов и городских служб.

Как сообщили Report в пресс-службе ИВ города Баку, на совещании обсуждался ряд вопросов, в том числе проводимые в последнее время в городе масштабные работы по благоустройству, даны соответствующие поручения по ускорению и качественному завершению работ в установленные сроки.

Главы ИВ Хатаинского и Ясамальского районов получили серьезное предупреждение о неудовлетворительном состоянии фасадов нежилых объектов и ограждений.

Также было обсуждено состояние проводимых в городе работ по озеленению, вопросы расширения зеленых зон.