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В ИВ Баку состоялось совещание, двум руководителям сделано серьезное предупреждение

В ИВ Баку состоялось совещание, двум руководителям сделано серьезное предупреждение В Исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание с участием руководителей исполнительных властей районов и городских служб.
Внутренняя политика
10 июля 2024 г. 10:44
В ИВ Баку состоялось совещание, двум руководителям сделано серьезное предупреждение

В Исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание с участием руководителей исполнительных властей районов и городских служб.

Как сообщили Report в пресс-службе ИВ города Баку, на совещании обсуждался ряд вопросов, в том числе проводимые в последнее время в городе масштабные работы по благоустройству, даны соответствующие поручения по ускорению и качественному завершению работ в установленные сроки.

Главы ИВ Хатаинского и Ясамальского районов получили серьезное предупреждение о неудовлетворительном состоянии фасадов нежилых объектов и ограждений.

Также было обсуждено состояние проводимых в городе работ по озеленению, вопросы расширения зеленых зон.

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