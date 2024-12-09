О нас

В ИВ Баку прошла презентация книги об Отечественной войне

В ИВ Баку прошла презентация книги об Отечественной войне В Исполнительной власти города Баку (ИВГБ) состоялась презентация новой книги "История Отечественной войны. Восстановление территориальной целостности Азербайджана. Фактор личности", посвященная 44-дневной Отечественной войне.
Внутренняя политика
9 декабря 2024 г. 15:54
В ИВ Баку прошла презентация книги об Отечественной войне

В Исполнительной власти города Баку (ИВГБ) состоялась презентация новой книги "История Отечественной войны. Восстановление территориальной целостности Азербайджана. Фактор личности", посвященная 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, новая книга, изданная совместно с Институтом истории Национальной академии наук Азербайджана как продолжение предыдущей, посвящена важным событиям, произошедшим в Азербайджане в период после Отечественной войны.

На мероприятии выступили глава ИВГБ Эльдар Азизов, президент НАНА, академик Иса Габиббейли, председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров, председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде.

Книгу планируется издать также на некоторых иностранных языках.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBŞİH-də Vətən müharibəsinə dair kitabın təqdimatı olub

Другие новости из категории

Депутат Самед Сеидов назвал необходимым обновление закона О дипломатической службе
Депутат Самед Сеидов назвал необходимым обновление закона "О дипломатической службе"
9 декабря 2024 г. 14:45
Определены номинанты Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2024
Определены номинанты Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2024
9 декабря 2024 г. 14:42
Муниципальные выборы: ЦИК на этой неделе завершит передачу открепительных удостоверений ОИК
Муниципальные выборы: ЦИК на этой неделе завершит передачу открепительных удостоверений ОИК
9 декабря 2024 г. 12:30
МЧС: Игнорирование правил безопасности может повлечь за собой нежелательные последствия
МЧС: Игнорирование правил безопасности может повлечь за собой нежелательные последствия
9 декабря 2024 г. 10:52
Сотрудники МККК навестили армянских сепаратистов, содержащихся в Азербайджане
Сотрудники МККК навестили армянских сепаратистов, содержащихся в Азербайджане
6 декабря 2024 г. 16:05
Расширен перечень технических средств, используемых в оперативной деятельности для получения негласной информации
Расширен перечень технических средств, используемых в оперативной деятельности для получения негласной информации
6 декабря 2024 г. 12:45
В Азербайджане отметят 100-летие I Тюркологического съезда
В Азербайджане отметят 100-летие I Тюркологического съезда
6 декабря 2024 г. 12:44
Представитель МККК: Выяснение судьбы пропавших без вести - обязанность государства
Представитель МККК: Выяснение судьбы пропавших без вести - обязанность государства
6 декабря 2024 г. 11:29
Представители МККК за полгода 33 раза посетили заключенных в Азербайджане
Представители МККК за полгода 33 раза посетили заключенных в Азербайджане
6 декабря 2024 г. 10:07
Муниципальные выборы: Прием документов для регистрации кандидатов начнется 10 декабря
Муниципальные выборы: Прием документов для регистрации кандидатов начнется 10 декабря
6 декабря 2024 г. 09:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi