В ИВ Баку прошла презентация книги об Отечественной войне

В Исполнительной власти города Баку (ИВГБ) состоялась презентация новой книги "История Отечественной войны. Восстановление территориальной целостности Азербайджана. Фактор личности", посвященная 44-дневной Отечественной войне.

В Исполнительной власти города Баку (ИВГБ) состоялась презентация новой книги "История Отечественной войны. Восстановление территориальной целостности Азербайджана. Фактор личности", посвященная 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, новая книга, изданная совместно с Институтом истории Национальной академии наук Азербайджана как продолжение предыдущей, посвящена важным событиям, произошедшим в Азербайджане в период после Отечественной войны.

На мероприятии выступили глава ИВГБ Эльдар Азизов, президент НАНА, академик Иса Габиббейли, председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров, председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде.

Книгу планируется издать также на некоторых иностранных языках.