 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ИВ Астаринского района назначен новый заместитель

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Гызбяс Мамедова назначена заместителем главы Исполнительной власти Астаринского района. 

    Как сообщает южное бюро Report, глава ИВ Астаринского района Газанфар Агаев подписал соответствующий приказ. 

    Она также будет исполнять должность завотделом общественно-политических и гуманитарных вопросов ИВ Астаринского района. 

    Отметим, что до этого с 2004 года Г.Мамедова занимала должность заведующей отделом образования Астаринского района. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi