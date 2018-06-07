В ИВ Астаринского района назначен новый заместитель

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Гызбяс Мамедова назначена заместителем главы Исполнительной власти Астаринского района.

Как сообщает южное бюро Report, глава ИВ Астаринского района Газанфар Агаев подписал соответствующий приказ.

Она также будет исполнять должность завотделом общественно-политических и гуманитарных вопросов ИВ Астаринского района.

Отметим, что до этого с 2004 года Г.Мамедова занимала должность заведующей отделом образования Астаринского района.