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В Исполнительной власти Гянджи произведены новые назначения 

В Исполнительной власти Гянджи произведены новые назначения  В Исполнительной власти города Гянджа произведены новые кадровые назначения.
Внутренняя политика
13 февраля 2021 г. 14:10
В Исполнительной власти Гянджи произведены новые назначения 

В Исполнительной власти города Гянджа произведены новые кадровые назначения.

Как сообщает западный центр Report, соответствующие приказы подписал глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов.

Кямран Магеррамов назначен заместителем главы Исполнительной власти - заведующим отделом городского хозяйства, Адиль Тагиев - заместителем главы Исполнительной власти - заведующим отделом анализа и прогнозирования социально-экономического развития.

Отметим, что Кямран Магеррамов ранее занимал должность заведующего сектором производства и сферы услуг отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития Аппарата главы Исполнительной власти города Гянджа, а Адиль Тагиев работал проректором по хозяйственной работе Азербайджанского технологического университета.

Оба заместителя были сегодня представлены коллективу.

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