В Исполнительной власти Гянджи произведены новые назначения 

В Исполнительной власти города Гянджа произведены новые кадровые назначения.
Как сообщает западный центр Report, соответствующие приказы подписал глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов.
Кямран Магеррамов назначен заместителем главы Исполнительной власти - заведующим отделом городского хозяйства, Адиль Тагиев - заместителем главы Исполнительной власти - заведующим отделом анализа и прогнозирования социально-экономического развития.
Отметим, что Кямран Магеррамов ранее занимал должность заведующего сектором производства и сферы услуг отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития Аппарата главы Исполнительной власти города Гянджа, а Адиль Тагиев работал проректором по хозяйственной работе Азербайджанского технологического университета.
Оба заместителя были сегодня представлены коллективу.