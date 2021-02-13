В Исполнительной власти Гянджи произведены новые назначения

В Исполнительной власти города Гянджа произведены новые кадровые назначения.

В Исполнительной власти города Гянджа произведены новые кадровые назначения.

Как сообщает западный центр Report, соответствующие приказы подписал глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов.

Кямран Магеррамов назначен заместителем главы Исполнительной власти - заведующим отделом городского хозяйства, Адиль Тагиев - заместителем главы Исполнительной власти - заведующим отделом анализа и прогнозирования социально-экономического развития.

Отметим, что Кямран Магеррамов ранее занимал должность заведующего сектором производства и сферы услуг отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития Аппарата главы Исполнительной власти города Гянджа, а Адиль Тагиев работал проректором по хозяйственной работе Азербайджанского технологического университета.

Оба заместителя были сегодня представлены коллективу.