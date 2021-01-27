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В ИВ Агстафинского района произошли новые кадровые назначения

В ИВ Агстафинского района произошли новые кадровые назначения В аппарате главы Исполнительной власти Агстафинского района состоялись очередные кадровые назначения.
Внутренняя политика
27 января 2021 г. 20:44
В ИВ Агстафинского района произошли новые кадровые назначения

В аппарате главы Исполнительной власти Агстафинского района состоялись очередные кадровые назначения.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал глава ИВ Сеймур Оруджев.

Согласно распоряжению, Мушфиг Мамедгулу оглу Гусейнов назначен первым заместителем главы ИВ, Мирфарид Мираскер оглу Махмудов - ведущим советником отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития, Пиргулиев Эльвин Намиг оглу - старшим советником отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления.

До этого М.Гусейнов работал заведующим юридическим отделом аппарата главы Исполнительной власти Агстафинского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğstafa Rayon İcra Hakimiyyətində yeni kadr təyinatları olub

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