В исполнительных властях двух районов произведены кадровые изменения

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти Товузского района произведено назначение на должность главного специалиста.

Как сообщает Report, на эту должность назначен Рзаев Фуад Сахеддин оглу.

Помимо этого, снят с должности завотделом по работе с документацией и обращениями граждан ИВ Агдамского района Рамиз Гадиров. Соответствующий приказ подписан главой Исполнительной власти района Вагифом Гасановым. Должность все еще остается вакантной.

Напомним, что Вагиф Гасанов был назначен на должность главы ИВ Агдамского района распоряжением главы государства от 28 августа текущего года.