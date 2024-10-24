В Исмаиллы начал курсировать автобус мобильной службы "ASAN xidmət"

С 16 октября в городе Исмаиллы начал курсировать автобус мобильной службы "ASAN xidmət".

С 16 октября в городе Исмаиллы начал курсировать автобус мобильной службы "ASAN xidmət".

Как сообщили Report в "ASAN xidmət", по сей день в Исмаиллинском районе мобильная служба оказала 17 выездных услуг, были рассмотрены обращения 61 463 граждан.

Мобильные услуги оказываются Министерством юстиции, Министерством внутренних дел, Государственным фондом социальной защиты, а также Государственной службой по вопросам имущества.

Напомним, что с 2013 года через мобильную службу "ASAN xidmət" обработано более 3 млн обращений граждан.